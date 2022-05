Mbappé Real Madrid, spagnoli sorpresi dal dietrofront: c’è un pensiero che gira (Di venerdì 20 maggio 2022) Mbappé Real Madrid, Blancos sorpresi dal clamoroso dietrofront dell’attaccante francese: ecco a cosa starebbero pensando Come riferito da Marca, la decisione di Kylian Mbappé di rinnovare il contratto con il PSG avrebbe colto di sorpresa il Real Madrid, che si aspettava di rilevare a parametro zero il giocatore. I Blancos, si legge, credono che il ragazzo non voglia forzare l’addio ai parigini per poi sbarcare nella capitale spagnola tra una o due stagioni al massimo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022), Blancosdal clamorosodell’attaccante francese: ecco a cosa starebbero pensando Come riferito da Marca, la decisione di Kyliandi rinnovare il contratto con il PSG avrebbe colto di sorpresa il, che si aspettava di rilevare a parametro zero il giocatore. I Blancos, si legge, credono che il ragazzo non voglia forzare l’addio ai parigini per poi sbarcare nella capitale spagnola tra una o due stagioni al massimo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

