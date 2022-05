Maxibolletta da 33mila euro | la signora Grazia ha un malore | «Ora non rispondo più al telefono»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il caro bollette è ormai un problema gravissimo per tante famiglie, e può succedere che davanti a certe cifre ci si senta male: e non è un modo di dire, perchéCari, un’anziana di 75 anni, unce lo ha avuto davvero dopo essersi recapitata una bolletta del gas da capogiro di. Nulla a che vedere però con i recenti aumenti, perché parliamo di cinque anni fa: «Quando l’addetta della posta, molto gentilmente, mi ha chiesto se avevo letto bene la bolletta e me l’ha ripassata ho dovuto appoggiarmi al banco. Mi sentivo male», afferma, di Feltre (Belluno), al quotidiano Il Gazzettino. Ed è grazie alla caparbietà del figlio e a un team di avvocati formato da Roberta Resenterra e Liuba D’Agostini che la donna ha vinto la sua prima battaglia contro Eni Luce e Gas: la sua storia ...

