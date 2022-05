Maxi schermo, quasi fatta per Piazza della Libertà: domani riunione in Prefettura (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà Piazza della Libertà ad ospitare il Maxischermo 6 × 4 dove i tifosi della salernitana potranno vedere liberamente gratuitamente la partita in programma lo stadio Arechi alle ore 21:00 tra Salernitana e Udinese decisiva per le sorti dei granata e la salvezza in serie A. domani mattina alle nove in Prefettura si svolgerà una nuova riunione del comitato per l’ordine la sicurezza pubblica per definire gli ulteriori dettagli ma il Comune ha pronto il suo piano di sicurezza. A garantire l’ordine sarà la stessa società che si è già occupata di luci d’artista e che ha già ottenuto una sorta di nullaosta dalla Prefettura. Ad aver convinto i componenti del comitato, dove siedono i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Saràad ospitare il6 × 4 dove i tifosisalernitana potranno vedere liberamente gratuitamente la partita in programma lo stadio Arechi alle ore 21:00 tra Salernitana e Udinese decisiva per le sorti dei granata e la salvezza in serie A.mattina alle nove insi svolgerà una nuovadel comitato per l’ordine la sicurezza pubblica per definire gli ulteriori dettagli ma il Comune ha pronto il suo piano di sicurezza. A garantire l’ordine sarà la stessa società che si è già occupata di luci d’artista e che ha già ottenuto una sorta di nullaosta dalla. Ad aver convinto i componenti del comitato, dove siedono i ...

