Matia Bazar | perché Antonella Ruggiero lasciò il gruppo | “Ero soffocata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022), ex voce deied è tornata sulla scena con un cofanetto musicale (115 canzoni) e un libro (180 pagine). Il titolo è semplice ma evocativo, e fa pensare a tutti i “non detti” (e i “non cantati”) di una carriera troppo breve. È da un po’, in effetti, che non la vediamo esibirsi su un palco. Quando facevo la cantante, però, è soprattutto “un gioco di parole”. “Sono 22 anni di contenuti, è la mia vita dal ’96 fino a ieri”, racconta in un’intervista a Spy. Niente ritiro, dunque. Il fil rouge è “la vita di una persona che lavora con la musica con degli intenti propri, con una dedizione profonda per ciò che è amore per essa”. Un album di inediti, in questo momento, non è necessario. “Non sono una macchina da canzoni nuove a tutti i costi. Scatta tutto dalla commozione, dal sentire che non è ...