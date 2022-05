Massolo ad Affari | Guerra in stallo che può estendersi ad altre zone”

(Di venerdì 20 maggio 2022) "Nessuna tensione in Fincantieri: le stagioni passano, l'importante è non disperdere il capitale di esperienze" Segui sutaliani.it

Giampiero, appena eletto presidente di Atlantia, è un esperto di geopolitica. Già ambasciatore, è stato a capo del Dis , il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e Segretario ...Per l'Italia, oltre all'ambasciatrice a Washington Mariangela Zappia, erano presenti il presidente di Fincantieri Gianpiero, il direttore deglipolitici di Eni Lapo Pistelli e il capo ... Esclusivo Massolo ad Affari | Guerra in stallo Rischiamo un conflitto lungo che coinvolga altre zone” Il presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e di Atlantia "fa le carte" alla guerra tra Russia e Ucraina ...“Un'intervista ha diviso il governo russo. Ha costretto Putin alle scuse, ed è una frattura che grazie ad un'intervista (quella ...