Marrucco: "Koulibaly ama Napoli. Dichiarazioni di De Laurentiis? Nessuna novità, già lette per altri calciatori" (Di venerdì 20 maggio 2022) Marrucco: "Koulibaly ama Napoli, l’ha dimostrato, Dichiarazioni di De Laurentiis? Nessuna novità, le ho già lette per altri calciatori" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Show, è intervenuto Fulvio Marrucco,avvocato di Koulibaly, difensore del Napoli. Queste le sue parole: “C’è grande amore da parte di Koulibaly verso Napoli. Le affermazioni del presidente le ho già lette più volte per altri giocatori. È tutto normale nel mondo del calcio, non ha detto nulla in più. -afferma Marrucco - Fino ad oggi Kalidou ha dato modo a tutti di far vedere quanto ami ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 20 maggio 2022): "ama, l’ha dimostrato,di De, le ho giàper" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Show, è intervenuto Fulvio,avvocato di, difensore del. Queste le sue parole: “C’è grande amore da parte diverso. Le affermazioni del presidente le ho giàpiù volte pergiocatori. È tutto normale nel mondo del calcio, non ha detto nulla in più. -afferma- Fino ad oggi Kalidou ha dato modo a tutti di far vedere quanto ami ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Marrucco: 'Koulibaly ama Napoli, l’ha dimostrato, dichiarazioni ADL? Nessuna novità, le ho già lette per al… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Marrucco: 'Koulibaly ama Napoli, l’ha dimostrato, dichiarazioni ADL? Nessuna novità, le ho già lette per al… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Marrucco: 'Koulibaly ama Napoli, l’ha dimostrato, dichiarazioni ADL? Nessuna novità, le ho già lette per al… - napolimagazine : L'ANALISI - Marrucco: 'Koulibaly ama Napoli, l’ha dimostrato, dichiarazioni ADL? Nessuna novità, le ho già lette pe… - apetrazzuolo : L'ANALISI - Marrucco: 'Koulibaly ama Napoli, l’ha dimostrato, dichiarazioni ADL? Nessuna novità, le ho già lette pe… -