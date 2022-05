Mariupolis 2, ovvero tutti gli stati della morte (Di venerdì 20 maggio 2022) Qualcuno ha detto che il cinema è la morte al lavoro. Forse non c’è conferma più efficace di questa affermazione del film Mariupolis 2 di Mantas Kvedaravicious, cineasta lituano ucciso il 30 marzo scorso in Ucraina mentre lavorava a queste riprese. Kvedaravicous era già stato a Mariupol all’epoca dell’invasione del Donbass. Di qui il ritorno. Ma il film non si è potuto completare per la morte del suo autore. E allora ci hanno pensato la compagna del regista e la sua montatrice prima a salvare e poi a montare le immagini. Sono immagini crude e al tempo stesso molto umane, che suscitano la pietas perché non cercano l’effetto drammatico. Non c’è un soldato in questo film, non un combattimento, non una distruzione in diretta. Tutto è come già avvenuto, eppure tutto deve ancora accadere. Ciò che è già avvenuto è la distruzione, l’uccisione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Qualcuno ha detto che il cinema è laal lavoro. Forse non c’è conferma più efficace di questa affermazione del film2 di Mantas Kvedaravicious, cineasta lituano ucciso il 30 marzo scorso in Ucraina mentre lavorava a queste riprese. Kvedaravicous era già stato a Mariupol all’epoca dell’invasione del Donbass. Di qui il ritorno. Ma il film non si è potuto completare per ladel suo autore. E allora ci hanno pensato la compagna del regista e la sua montatrice prima a salvare e poi a montare le immagini. Sono immagini crude e al tempo stesso molto umane, che suscitano la pietas perché non cercano l’effetto drammatico. Non c’è un soldato in questo film, non un combattimento, non una distruzione in diretta. Tutto è come già avvenuto, eppure tutto deve ancora accadere. Ciò che è già avvenuto è la distruzione, l’uccisione, ...

