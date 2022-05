Mario Draghi: “Ringrazio mia moglie. La mia vita è una storia bella che si incentra su di lei” (Di venerdì 20 maggio 2022) “I miei di idoli? I miei genitori, gli insegnanti e mia moglie Serena“. È un lato inedito di sé, più personale, intimo, quello che il presidente del Consiglio Mario Draghi mostra agli studenti della scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese, dove il premier è in visita. All’ordine del giorno del suo discorso c’è ovviamente la situazione internazionale, con la guerra in Ucraina che definisce “un errore spaventoso fatto da Putin” e i tentativi per “cercare la pace” avendo davanti “un muro”, e c’è “la responsabilità di guidare un Paese in un momento difficile” che Draghi confessa di sentire. Poi però, il politico austero lascia il posto all’uomo, al figlio, al marito. Perché, spiega riguardo alla moglie, “La mia vita una storia bella che si ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) “I miei di idoli? I miei genitori, gli insegnanti e miaSerena“. È un lato inedito di sé, più personale, intimo, quello che il presidente del Consigliomostra agli studenti della scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese, dove il premier è in visita. All’ordine del giorno del suo discorso c’è ovviamente la situazione internazionale, con la guerra in Ucraina che definisce “un errore spaventoso fatto da Putin” e i tentativi per “cercare la pace” avendo davanti “un muro”, e c’è “la responsabilità di guidare un Paese in un momento difficile” checonfessa di sentire. Poi però, il politico austero lascia il posto all’uomo, al figlio, al marito. Perché, spiega riguardo alla, “La miaunache si ...

