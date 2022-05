Mancini: «In 4 anni di Nazionale speravo venissero fuori più giocatori, siamo sempre gli stessi» (Di venerdì 20 maggio 2022) “Io la Nazionale l’ho presa 4 anni fa, la situazione era quasi la stessa, ma speravo che in 4 anni venissero fuori più giocatori. E non è successo“. Roberto Mancini c’è rimasto un po’ male. Il ct della Nazionale che non andrà ai Mondiali torna sull’immobilismo del calcio italiano, chiudendo col suo intervento un forum sul futuro del pallone italiano organizzato dal Corriere dello Sport. Il problema, per il ct, è sempre la penuria di giovani: “In Italia ci sono tanti bravi giocatori italiani che hanno difficoltà a giocare. siamo sempre gli stessi“. La soluzione è “dare più fiducia agli allenatori anche dopo qualche sconfitta, come ha fatto il Milan con ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) “Io lal’ho presa 4fa, la situazione era quasi la stessa, mache in 4più. E non è successo“. Robertoc’è rimasto un po’ male. Il ct dellache non andrà ai Mondiali torna sull’immobilismo del calcio italiano, chiudendo col suo intervento un forum sul futuro del pallone italiano organizzato dal Corriere dello Sport. Il problema, per il ct, èla penuria di giovani: “In Italia ci sono tanti braviitaliani che hanno difficoltà a giocare.gli“. La soluzione è “dare più fiducia agli allenatori anche dopo qualche sconfitta, come ha fatto il Milan con ...

