Mancini | “Chiameremo dei ragazzi per lo stage” Poi il commento su Chiellini!

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il CT della Nazionale Italiana ha parlato dicendo la sua sulla fine del campionato.campionato ChielliniIl CT dell’Italia Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento di padel a Pescara. Durante l’intervista ha parlato della fine del campionato e ha espresso il suo pensiero sull’addio al calcio di Giorgio Chiellini. L’addio di Chiellini: “Conoscendolo, non mi sono stupito della tranquillità con cui ha scelto di dire addio alla Juventus. Sapevo che ci stava pensando da tempo, anche se decisioni di questo tipo non sono mai semplici. Ha fatto una carriera straordinaria, un uomo in gamba e un uomo per bene. Purtroppo il tempo passa per tutti”. Servirà un reset con le nuove convocazioni dell’Italia? “Prima di tutto bisogna trovare i giocatori, ci sono ...

Sulla corsa scudetto in Serie A leggi anche Mancano 4 verdetti in Serie A. Tutte le combinazioni Infine, Roberto ha commentato il ... Italia, Mancini: "Seguirò Insigne anche in Canada. Chiellini mancherà" Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ospite del forum "Il Calcio che l'Italia si merita" ha detto la sua sul calcio italiano e non solo Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ospite de ...Roberto Mancini, il CT della Nazionale è tornato a parlare dell'Italia e della prossima Nations League. Ecco l'intervista a 'Sky Sport'.