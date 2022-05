Mali, tre italiani rapiti da «uomini armati»: sequestrata una coppia con bambino (Di venerdì 20 maggio 2022) Tre italiani sarebbero stati rapiti in Mali assieme un tongolese. Secondo quanto riferisce l’agenzia France Press, i quattro sono stati «sequestrati da uomini armati». I rapiti sarebbero missionari di una comunità di Testimoni di Geova, secondo la conferma di un funzionario locale di Koutiala. Si tratta di una coppia con il loro bambino che si trovavano a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nella parte meridionale del Mali, a Est della capitale Bamako, secondo l’agenzia Efe e il sito Africa Express. Secondo il funzionario citato da Afp e che ha voluto restare anonimo, il sequestro è avvenuto: «ieri sera a una decina di chilometri da Koutiala». Dalla Farnesina non sarebbe stata data ancora alcuna conferma. May 20, 2022 (in ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Tresarebbero statiinassieme un tongolese. Secondo quanto riferisce l’agenzia France Press, i quattro sono stati «sequestrati da». Isarebbero missionari di una comunità di Testimoni di Geova, secondo la conferma di un funzionario locale di Koutiala. Si tratta di unacon il loroche si trovavano a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nella parte meridionale del, a Est della capitale Bamako, secondo l’agenzia Efe e il sito Africa Express. Secondo il funzionario citato da Afp e che ha voluto restare anonimo, il sequestro è avvenuto: «ieri sera a una decina di chilometri da Koutiala». Dalla Farnesina non sarebbe stata data ancora alcuna conferma. May 20, 2022 (in ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Tre italiani e un cittadino del Togo sono stati sequestrati in Mali da uomini armati. Lo riferiscono fonti… - Corriere : Tre italiani sono stati rapiti in Mali. La conferma della Farnesina - MediasetTgcom24 : Mali, media: 'Rapiti tre italiani e un togolese' #mali #rapiti #italiani #italianirapiti #italia… - Mafara72 : RT @TV2000it: ??Ultim'ora Tre italiani sono stati rapiti in #Mali da «uomini armati». Secondo le prime notizie si tratta di una coppia con… - Antonel_Traina : RT @dariodangelo91: Tre italiani - padre, madre e bambino - sono stati rapiti da 'uomini armati' in #Mali, secondo le prime informazioni, i… -