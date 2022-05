Mali, tre italiani ed un togolese rapiti da uomini armati (Di venerdì 20 maggio 2022) A Sinzina, nel distretto di Koutiala, a sud-est dello stato del Mali, tre italiani sono stati sequestrati da forze armate non identificate, probabilmente jihadisti. Questo è ciò che è stato riportato dai media Maliani, secondo cui la coppia insieme al proprio bambino hanno subito l’aggressione in terra africana. Insieme a loro anche un togolese. I quattro in totale stavano svolgendo la loro attività da missionari come testimoni di Geova. A dare l’annuncio del loro rapimento, un funzionario locale di Koutiala che ha chiesto di restare anonimo. Per ora non è stato nominato alcun riscatto da parte dei rapitori. Il tweet dei media Maliani #Mali-Otages/D'après mes infos 1 Togolais et 3 italiens (des religieux/Jehovah) ont été enlevés jeudi nuit près de la localité ... Leggi su zon (Di venerdì 20 maggio 2022) A Sinzina, nel distretto di Koutiala, a sud-est dello stato del, tresono stati sequestrati da forze armate non identificate, probabilmente jihadisti. Questo è ciò che è stato riportato dai mediaani, secondo cui la coppia insieme al proprio bambino hanno subito l’aggressione in terra africana. Insieme a loro anche un. I quattro in totale stavano svolgendo la loro attività da missionari come testimoni di Geova. A dare l’annuncio del loro rapimento, un funzionario locale di Koutiala che ha chiesto di restare anonimo. Per ora non è stato nominato alcun riscatto da parte dei rapitori. Il tweet dei mediaani #-Otages/D'après mes infos 1 Togolais et 3 italiens (des religieux/Jehovah) ont été enlevés jeudi nuit près de la localité ...

