Mali, tre italiani e un cittadino del Togo sequestrati da "uomini armati" (Di venerdì 20 maggio 2022) Tre italiani e un africano, cittadino del Togo, sono stati sequestrati in Mali da "uomini armati": a riferirlo è l'agenzia stampa France Presse, che riporta la notizia diffusa da fonti locali. Per il sito Africa express, il primo a dare la notizia in Italia, si tratta di una coppia italiana e del loro bambino: il rapimento sarebbe avvenuto ieri sera a Sinzina, nel distretto di Koutiala, a sud del Mali. Pare che i quattro rapiti appartengano al gruppo dei Testimoni di Geova. Articolo in aggiornamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

