Mali | sequestrata una coppia italiana con il loro bambino | sono missionari testimoni di Geova

Advertising

aranciaverde : RT @globalistIT: +++Ultim'ora+++ #Mali, sequestrata una coppia italiana con il loro bambino: “Rapiti da uomini armati” - globalistIT : +++Ultim'ora+++ #Mali, sequestrata una coppia italiana con il loro bambino: “Rapiti da uomini armati” -

Dal 2012 ilè teatro di attacchi compiuti da gruppi jihadisti legati ad Al - Qaeda e all'Isis, oltre che di violenze di ogni tipo perpetrate da milizie e banditi che si proclamano formazioni di ...Una famiglia di Testimoni di Geova italiani è statainda 'uomini armati'. Lo riferiscono fonti locali citati dalla France Presse. Le notizie al momento sono ancora frammentarie e in aggiornamento. Insieme alla famiglia italiana ...Articolo in aggiornamento Pare che i quattro rapiti appartengano al gruppo dei Testimoni di Geova. Tre italiani e un africano, cittadino del Togo, sono stati sequestrati in Mali da “uomini armati a bo ...Si tratta di una coppia con il loro bambino che si trovavano a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nella parte meridionale del Mali, a Est della capitale Bamako, secondo l’agenzia Efe e il sito Africa ...