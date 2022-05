Mali, Africa Express: rapita coppia italiana (Di venerdì 20 maggio 2022) "Una coppia italiana, un togolese e il loro bambino, sono stati rapiti a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nel sud del Mali. Il gruppo appartiene ai Testimoni di Geova. La notizia è stata confermata dopo attente verifiche": è quanto ha riferito lo stringer da Bamako, Serge Daniel, dell'Africa Express. Al momento non ci sono conferme da parte della Farnesina. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 maggio 2022) "Una, un togolese e il loro bambino, sono stati rapiti a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nel sud del. Il gruppo appartiene ai Testimoni di Geova. La notizia è stata confermata dopo attente verifiche": è quanto ha riferito lo stringer da Bamako, Serge Daniel, dell'. Al momento non ci sono conferme da parte della Farnesina.

