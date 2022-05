Maestre di una bellezza al naturale. La terza serata del Festival di Cannes 2021 è all'insegna della luminosità (Di venerdì 20 maggio 2022) La bellezza al naturale conquista Cannes 2022. Sul red carpet di Armageddon Time Julia Roberts e Anne Hathaway si presentano sorridenti, con un make up ai minimi termini, fierissime testimonial un beauty look acqua e sapone che piace sempre, anche sul tappeto rosso della Croisette. Nude look rosato che convince in questa terza serata di kermesse anche la top Alessandra Ambrosio e la giurata Rebecca Hall. Cannes 2022, I beauty look più belli sulla Croisette guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Laalconquista2022. Sul red carpet di Armageddon Time Julia Roberts e Anne Hathaway si presentano sorridenti, con un make up ai minimi termini, fierissime testimonial un beauty look acqua e sapone che piace sempre, anche sul tappeto rossoCroisette. Nude look rosato che convince in questadi kermesse anche la top Alessandra Ambrosio e la giurata Rebecca Hall.2022, I beauty look più belli sulla Croisette guarda le foto ...

