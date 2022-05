L’Ue critica l’Italia sul piano per il cessate il fuoco: “Tocca a Kiev dettare le condizioni” (Di venerdì 20 maggio 2022) La proposta italiana presentata alle Nazioni Unite per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina garantendo la neutralità delle regioni ‘calde’ - se non dell'intero Paese - non convince l’Unione europea. Lo ha... Leggi su today (Di venerdì 20 maggio 2022) La proposta italiana presentata alle Nazioni Unite per arrivare a unilin Ucraina garantendo la neutralità delle regioni ‘calde’ - se non dell'intero Paese - non convince l’Unione europea. Lo ha...

Advertising

ettoreandenna : @AnitaCecolin Lui l'ha finita?E noi?Fa tutto quello che gli passa per la testa snobbando il Parlamento e tenendo so… - TV7Benevento : Ue: Ifo critica regolamenti su investimenti finanziari 'verdi' - - maestrodistrada : Berlusca(ormai ricoglionito)fa marcia indietro su #invasionofUkraine. Dopo l’iniziale,blanda, condanna dell’amico… - _dirigibile : RT @sherpa810: L'#UE ci ha dato 70 anni di regole che, non appena la situazione si fa critica, vanno bypassate per salvarsi. - sherpa810 : L'#UE ci ha dato 70 anni di regole che, non appena la situazione si fa critica, vanno bypassate per salvarsi. -