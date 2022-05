Luciana Littizzetto | la rarissima foto che fa commuovere tutti

(Di venerdì 20 maggio 2022) Per la prima volta,ha deciso di condividere un’immagine che ha commosso tutto il popolo del web. Siamo abituati ad associare la figura dia quella di una donna pungente, sarcastica, attiva politicamente e particolarmente determinata. In pochi però, si ricordano (o sanno) che la comica sia anche una mamma particolarmente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LamoglieCarmine : RT @neXtquotidiano: Luciana #Littizzetto e la letterina a #ElisabettaFranchi da “donna ampiamente sopra gli Anta” | VIDEO - infoitcultura : Luciana Littizzetto dolce mamma: la dedica (e la rara foto) al figlio Jordan - infoitcultura : Luciana Littizzetto, la foto imbarazzante per il compleanno del figlio: 'Auguri cuore di panna' - infoitcultura : Luciana Littizzetto, il 'fidato domestico' protagonista del risveglio: l'ozio è di casa - ClaraCastaldo : Littizzetto: la letterina a Elisabetta Franchi... -

Una rara foto pubblicata dasu suo figlio Jordan in occasione del 25esimo compleanno. La bella dedica. Una dedica, un augurio e pure una rara foto.ha scelto di fare pubblicamente gli ...Su Instagram la foto del suo ragazzo che oggi compie 25 ...LA GUIDA AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO Gli appuntamenti da non perdere e tutto quello che c'è da sapere: ecco i nostri consigli ...Luciana Littizzetto rompe la routine social scandita da video ironici e momenti trascorsi davanti e dietro le quinte di Che Tempo Che Fa per dedicare un post al figlio Jordan. Oltre a Jordan e Vanessa ...