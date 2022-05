Lucarelli incontra imprenditori Ungheria | nuovi sbocchi per imprese

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – “Oggi abbiamo accolto in Campidoglio una delegazione di imprenditrici eungheresi, assieme alla Camera di commercio locale. Abbiamo creato un confronto tra le loro realtà, artigianato in particolare, e il nostro sistema delle, le associazioni, il sistema camerale, Alta Roma.” “Questo è molto importante per creare possibilità di confronto, contaminazione ma anche opportunità commerciali. Penso alla possibilità di attrarre realtàali che potranno venire a Roma, alla formazione del loro personale, alla possibilità di avere in Roma un mercato di sbocco per i loro prodotti e a quella per le nostreche sono interessate ad andare in. Ma questo è solo il primo di appuntamenti di questo tipo”. Questo il commento rilasciato alla Dire dell’assessora ...