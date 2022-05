Luca Argentero | vicino alla fine | fan distrutti dalle sue dichiarazioni

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 20 maggio 2022) Uno degli attori più seguiti di sempre è. Però, un addio inaspettato, ha segnato il cuore dei fan Uno degli attori più amati in quest’ultimo periodo è proprio lui,. Nonostante il suo immenso successo, sembra che non ci sia nulla da fare e che molto presto saremo costretti a non vederlo più sul piccolo schermo. Ma cosa è successo? Attualmente vediamoimpegnato nella serie trasmessa su Rai 1, Doc – nelle tue mani. In questa produzione l’attore interpreta Andrea Fanti, un uomo che a seguito di un trauma cerebrale dimentica tutto ciò che ha fatto negli ultimi 12 anni. E così, nel giro di poco tempo, si trasforma da medico molto apprezzato a paziente. L’uomo si trova così a vivere una vita che non gli appartiene, una ...