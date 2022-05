Lotito: «La Lazio ha una visione strategica del sistema. In questo Paese si valutano i proclami e non i risultati» (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione del ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. Tanti i temi affrontati da Lotito. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni così come riportate da Tuttomercatoweb. A primo acchito, un’analisi sulla stagione. «La stagione finisce sabato, quindi sapremo sabato quale sarà il posizionamento definitivo. Abbiamo qualche rammarico, la squadra era attrezzata per fare molto bene. I cambiamenti portano ad assestamenti, ma nell’economia generale abbiamo raggiunto una classifica che non ci fa rimpiangere eccessivamente le aspettative» Il futuro. «Il futuro è legato a una logica diversa. L’aver cambiato una guida tecnica ha comportato una serie di modifiche anche negli interpreti, che quest’anno verranno ulteriormente avvicendate. Cercando ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente dellaClaudioha presenziato alla conferenza stampa di presentazione del ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. Tanti i temi affrontati da. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni così come riportate da Tuttomercatoweb. A primo acchito, un’analisi sulla stagione. «La stagione finisce sabato, quindi sapremo sabato quale sarà il posizionamento definitivo. Abbiamo qualche rammarico, la squadra era attrezzata per fare molto bene. I cambiamenti portano ad assestamenti, ma nell’economia generale abbiamo raggiunto una classifica che non ci fa rimpiangere eccessivamente le aspettative» Il futuro. «Il futuro è legato a una logica diversa. L’aver cambiato una guida tecnica ha comportato una serie di modifiche anche negli interpreti, che quest’anno verranno ulteriormente avvicendate. Cercando ...

