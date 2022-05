Lory Del Santo demolisce Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: “Geloso, rosica per Edoardo” (Di venerdì 20 maggio 2022) Lory Del Santo “contro” Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022. Secondo la regista di The Lady, l’attore di “Notte prima degli esami” sarebbe falso nei confronti di Edoardo Tavassi. Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi Mercedesz Henger si è confidata con Lory Del Santo parlandole di Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 20 maggio 2022)Del“contro”dei2022. Secondo la regista di The Lady, l’attore di “Notte prima degli esami” sarebbe falso nei confronti diTavassi.DelattaccadeiMercedesz Henger si è confidata conDelparlandole diTavassi, il fratello di Guendalina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Lory Del Santo demolisce Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: “Geloso, rosica per Edoardo” - KaloTwittaCose : Estefania già esteticamente uguale a Lory Del Santo di 30 anni fa che va da ogni ragazzo per fare una storia e rest… - Feffe1992 : RT @gieffepparo: “ roger è l'emblema di ciò che è il tradimento ” [lory del santo] - _elenaa_28 : RT @divanomat: io potrei stare a giornate intere a sentire i discorsi di carmen di pietro guendalina e lory del santo tutte e tre così dive… - Disperlinglibe1 : RT @iamluchins: Lory Del Santo Queen indiscussa che non si schiera con Guendalina solo perché le converrebbe come ha fatto mezzo team (Roge… -