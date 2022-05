Lorenzo Musetti punta il duo Alcaraz-Sinner | “Vorrei raggiungerli”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Infortunio ai Masters 1000 di Madrid. Forfait agli Internazionali d’Italia. Ritorno al Roland Garros di Parigi.è pronto, dopo il buon esito della visita medica, a partecipare all’importante torneo di tennis che si svolgerà in Francia. Con la consapevolezza di chi deve ancora migliorare molto il suo gioco. Le parole diMirino su Jannike Carlosvorrebbe ricalcare la giovane strada dei suoi colleghi tennisti nel prossimo futuro. Dopo il ko dei Masters 1000 Madrid, il toscano ha ricevuto l’ok dai medici per partecipare al Roland Garros. Ecco cosa ha detto il ragazzo ai microfoni de Il Corriere dello Sport: “Ora sto bene. Dopo una settimana di cure romane lunedì ho fatto l’ultima ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Lorenzo Musetti incontra Stefanos Tsitsipas al primo turno #RolandGarros - CarloAl87550029 : RT @FiorinoLuca: Lorenzo Musetti incontra Stefanos Tsitsipas al primo turno #RolandGarros - Ilsuperbo89 : Peccato davvero x Lorenzo,non gli gira niente per il verso giusto. Riguardo gli altri,i tabelloni sono più che acce… - infoitsport : Roland Garros, il sorteggio: Jannik Sinner può sorridere, Lorenzo Musetti no - Deiana_Luca9 : @Matt_Orlandi @paoloangeloRF @SkySport @AndreaPecchia1 @il_farmacista @SoloCristy @MercRF @AntonellaFior18… -

Jannik Sinnerscenderà regolarmente in campo alla prossima edizione del Roland Garros . Il 20enne di Carrara si era infortunato durante il riscaldamento del match contro Alexander Zverev al Mutua ...Esordirà contro un qualificato , ragion per cui potrà rompere il ghiaccio senza imbattersi in un top player, com'è invece capitato al collegache troverà già al primo turno il ...Lorenzo Musetti, Marco Cecchinato e la new entry Giulio Zeppieri. Il campione di Montecarlo 2019 se la vedrà con Alexei Popyrin; il piemontese affronterà Peter Gojowczyk; il carraino avrà lo ...Sinner, il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros non è proibitivo. La possibile semifinale ha il sapore della rivincita.