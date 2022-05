Lo sport è uno spettacolo da libro (Di venerdì 20 maggio 2022) Intellettuali duri e puri, esegeti della letteratura alta, ultras della superiorità della mente sul corpo, fatevene una ragione: le librerie sono invase da libri di sport. Arrendetevi e nessuno vi farà del male. Tutto iniziò con Norman Mailer che nel 1975 scrisse The fight, il racconto capolavoro del combattimento fra Muhammad Ali e George Foreman a Kinshasa. Vera letteratura non-fiction, insomma. Dopo quel libro nulla fu più come prima, anche se mancavano trentaquattro anni all’uscita di Open, autobiografia di Andre Agassi, pubblicata poi in Italia nel 2011 da Einaudi e scritta con J.R. Moehringer, giornalista e scrittore newyorkese vincitore del Premio Pulitzer. Tutti considerano Open come il big bang della narrazione sportiva in Italia e in effetti un libro così tagliente, scritto così bene e pubblicato da una casa ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Intellettuali duri e puri, esegeti della letteratura alta, ultras della superiorità della mente sul corpo, fatevene una ragione: le librerie sono invase da libri di. Arrendetevi e nessuno vi farà del male. Tutto iniziò con Norman Mailer che nel 1975 scrisse The fight, il racconto capolavoro del combattimento fra Muhammad Ali e George Foreman a Kinshasa. Vera letteratura non-fiction, insomma. Dopo quelnulla fu più come prima, anche se mancavano trentaquattro anni all’uscita di Open, autobiografia di Andre Agassi, pubblicata poi in Italia nel 2011 da Einaudi e scritta con J.R. Moehringer, giornalista e scrittore newyorkese vincitore del Premio Pulitzer. Tutti considerano Open come il big bang della narrazioneiva in Italia e in effetti uncosì tagliente, scritto così bene e pubblicato da una casa ...

