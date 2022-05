“Lo abbiamo scoperto”. Alessandro Iannoni, all’Isola dei Famosi se ne sono accorti: “Ecco che fa” (Di venerdì 20 maggio 2022) Situazione non semplice per Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi. Il figlio di Carmen Di Pietro è stato costretto a subire queste frasi, anche se per il momento non lo ha saputo. Probabile che Ilary Blasi lo metta al corrente della presenza di queste parole, che lo hanno preso di mira. Una scoperta che non farà piacere al giovane, il quale presumibilmente si sarebbe aspettato un trattamento diverso. Queste affermazioni contro di lui sono uscite fuori durante un dialogo tra due naufraghe. Parlando sempre di Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi, lui ha detto di non voler andare oltre l’amicizia per ora con Marialaura De Vitis: “Per me, per adesso, è amicizia. Te lo dico con il cuore, non mi è ancora scattato quel qualcosa in più ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Situazione non semplice perdei. Il figlio di Carmen Di Pietro è stato costretto a subire queste frasi, anche se per il momento non lo ha saputo. Probabile che Ilary Blasi lo metta al corrente della presenza di queste parole, che lo hanno preso di mira. Una scoperta che non farà piacere al giovane, il quale presumibilmente si sarebbe aspettato un trattamento diverso. Queste affermazioni contro di luiuscite fuori durante un dialogo tra due naufraghe. Parlando sempre didei, lui ha detto di non voler andare oltre l’amicizia per ora con Marialaura De Vitis: “Per me, per adesso, è amicizia. Te lo dico con il cuore, non mi è ancora scattato quel qualcosa in più ...

Advertising

borghi_claudio : Fermi tutti! Abbiamo scoperto perchè c'è l'eccesso di mortalità tra gli under 40. #hastatolospray - noccioline_ : “They’re opening for the Rolling stones november 6th” io non vorrei dire ma l’ultima volta che i paladini d’italia… - FQMagazineit : Fedez incontra il suo idolo, Mark Hoppus dei Blink 182: “Abbiamo iniziato a scriverci quando ho scoperto di avere i… - G00DYE4RS_ : io e kla che abbiamo scoperto di avere la stessa scaletta si harry's house ?????? - maiconladym : Grazie a chi ha fatto questa intervista, abbiamo scoperto e bloccato una marea di??????. Sempre e solo veri #prelemi -