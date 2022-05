LIVE – F1, GP Spagna Barcellona 2022: prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 20 maggio 2022) La DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del Gran Premio di Spagna 2022 a Barcellona. A Montmelò altra ora a disposizione di team e piloti per testare l’assetto delle monoposto: le FP2 sono fondamentali per chiudere al meglio questa giornata e approcciarsi nel migliore dei modi al sabato di qualifica. Caccia al miglior tempo sulla pista catalana tra Ferrari e Red Bull, appuntamento alle ore 17 di venerdì 20 maggio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Classifica top-5 1 Max Verstappen 2 Carlos Sainz 3 4 5 17.04 – Subito duello tra Verstappen e Sainz, entrambi con le gomme medie: 46 millesimi di differenza 17.02 – Tutti in pista tranne Ricciardo, Alonso e Bottas 17.00 – Semaforo verde! 16.58 – Buon ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladelle2 del Gran Premio di. A Montmelò altra ora a disposizione di team e piloti per testare l’assetto delle monoposto: le FP2 sono fondamentali per chiudere al meglio questa giornata e approcciarsi nel migliore dei modi al sabato di qualifica. Caccia al miglior tempo sulla pista catalana tra Ferrari e Red Bull, appuntamento alle ore 17 di venerdì 20 maggio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LAClassifica top-5 1 Max Verstappen 2 Carlos Sainz 3 4 5 17.04 – Subito duello tra Verstappen e Sainz, entrambi con le gomme medie: 46 millesimi di differenza 17.02 – Tutti in pista tranne Ricciardo, Alonso e Bottas 17.00 – Semaforo verde! 16.58 – Buon ...

