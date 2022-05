LIVE – Cosenza-Vicenza 2-0 | Playout Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi, match valevole per il ritorno deidel campionato di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 20 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB AGGIORNA LA2-0 (47? e 66? (rig) Larrivey) 90’+5 Finisce qui! Ilsi salva ai playoff, ...

... dalla piattaforma DAZN e infine attraverso Helbiz. TESTA A TESTA Parlando della diretta diVicenza , negli ultimi anni questa partita non ha avuto molti precedenti: prima dell'attuale ...- Vicenza visibile anche su Helbiz, piattaforma per la mobilità sostenibile, a cui si potrà accedere tramite app anche sulle moderne smart tv. Attraverso DAZN e Sky Go , gli abbonati ...Dopo un primo tempo a reti bianche, il match si sblocca all'inizio del secondo tempo. Al 46' sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Cross.Tutto pronto per il ritorno dei playout tra Cosenza e Vicenza. Nella gara di andata, disputata il 12 maggio, il Vicenza ha vinto in casa 1-0. Queste le.