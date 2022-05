L'Italia risponde all'Europa: Ilva non inquina (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Italia ha risposto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per dare conto dell’esecuzione della sentenza del 2019 con la quale la Corte di Strasburgo aveva accolto il ricorso di alcuni Cittadini di Taranto contro Ilva. La Corte con la sentenza Cordella aveva detto che l’Italia era in ritardo nell’attuazione del Piano ambientale Ilva, baluardo, come stabilito nel 2013 dalla Corte Costituzionale, dell’equilibrio tra diritto alla salute e al lavoro. Oggi l’Italia risponde che quel Piano è in corso di attuazione e in perfetta linea con il cronoprogramma imposto dalla legge. Il Documento Consiglio ministri Ilva.pdf Per farlo cita la relazione Ispra, agenzia del Ministero dell’Ambiente atta a effettuare i controlli sullo stabilimento sito di ... Leggi su panorama (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ha risposto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’per dare conto dell’esecuzione della sentenza del 2019 con la quale la Corte di Strasburgo aveva accolto il ricorso di alcuni Cittadini di Taranto contro. La Corte con la sentenza Cordella aveva detto che l’era in ritardo nell’attuazione del Piano ambientale, baluardo, come stabilito nel 2013 dalla Corte Costituzionale, dell’equilibrio tra diritto alla salute e al lavoro. Oggi l’che quel Piano è in corso di attuazione e in perfetta linea con il cronoprogramma imposto dalla legge. Il Documento Consiglio ministri.pdf Per farlo cita la relazione Ispra, agenzia del Ministero dell’Ambiente atta a effettuare i controlli sullo stabilimento sito di ...

