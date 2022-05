L'Italia è un paese libero, anche se c'è chi non lo capisce (Di venerdì 20 maggio 2022) Uno dei problemi dei nostri tempi è che non diamo più il giusto peso alle parole. Termini come libertà, tirannia, uguaglianza, democrazia, sono abusati a tal punto da essere diventati un triste intercalare, banalità da twitter, tappezzeria per confezionare le peggiori castronerie. Essendo parole ormai inflazionate nel discorso pubblico, si depauperano, il loro valore va scemando. Diventano concetti tragicamente buoni per tutte le stagioni, e per tutte le situazioni. Una di queste situazioni è quella che si è verificata l’altro giorno durante la cerimonia per gli 800 anni dell’Università di Padova. Davanti alle alte cariche dello Stato, Mattarella compreso, si è alzata la rappresentante degli studenti, Emma Ruzzon. In quell’alto consesso la ragazza ha pensato bene di intavolare una predica sul ddl Zan, come se vivesse in uno stato di polizia. Come se davanti non ci fosse il presidente ... Leggi su panorama (Di venerdì 20 maggio 2022) Uno dei problemi dei nostri tempi è che non diamo più il giusto peso alle parole. Termini come libertà, tirannia, uguaglianza, democrazia, sono abusati a tal punto da essere diventati un triste intercalare, banalità da twitter, tappezzeria per confezionare le peggiori castronerie. Essendo parole ormai inflazionate nel discorso pubblico, si depauperano, il loro valore va scemando. Diventano concetti tragicamente buoni per tutte le stagioni, e per tutte le situazioni. Una di queste situazioni è quella che si è verificata l’altro giorno durante la cerimonia per gli 800 anni dell’Università di Padova. Davanti alle alte cariche dello Stato, Mattarella compreso, si è alzata la rappresentante degli studenti, Emma Ruzzon. In quell’alto consesso la ragazza ha pensato bene di intavolare una predica sul ddl Zan, come se vivesse in uno stato di polizia. Come se davanti non ci fosse il presidente ...

myrtamerlino : C'è una #guerra in #Ucraina in corso, ma c'è anche una campagna elettorale in corso. Ahinoi. Siamo l’unico grande P… - Radicali : Sono passati 6 anni senza Marco Pannella. Da quel #19maggio 2016 l’Italia ha perso un uomo rivoluzionario che ha s… - ActionAidItalia : Sai cosa comporta non avere un #CodiceRicostruzione nel nostro Paese? A 10 anni dal #SismaEmilia ne parliamo nel nu… - Rosskitty77 : RT @EkaterinaVA8: Ad aprile Italia ha importato dalla Russia 450000 barili di petrolio tramite mare. Sono 4 volte più di febbraio. Così Ita… - MenegazziMarina : RT @valy_s: Questa foto è INDEGNA di un Paese civile, ma rappresenta la descrizione perfetta dell’#Italia di #Draghi: l’Imperatore, un VECC… -