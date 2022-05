L’Italia (con gli Usa) nella Space economy. Il memorandum con Axiom (Di venerdì 20 maggio 2022) Si stringe la collaborazione tra Italia e Stati Uniti nello spazio. È stato siglato a Palazzo Chigi un memorandum di intesa tra il governo italiano e l’azienda texana Axiom Space per approfondire la cooperazione nell’ambito spaziale, sviluppando e attuando nuovi progetti congiunti. Ad apporre la firma per il nostro Paese è stato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, mentre Axiom era rappresentata dal suo presidente e amministratore delegato Michael Suffredini. L’incontro con l’Intergruppo per lo spazio In occasione della firma del memorandum, il ceo di Axiom è stato anche ospitato alla Camera dei deputati, dove ha incontrato una delegazione dell’Intergruppo parlamentare per lo spazio, coordinato dal parlamentare Niccolò Invidia: “Fin dal ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 maggio 2022) Si stringe la collaborazione tra Italia e Stati Uniti nello spazio. È stato siglato a Palazzo Chigi undi intesa tra il governo italiano e l’azienda texanaper approfondire la cooperazione nell’ambito spaziale, sviluppando e attuando nuovi progetti congiunti. Ad apporre la firma per il nostro Paese è stato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, mentreera rappresentata dal suo presidente e amministratore delegato Michael Suffredini. L’incontro con l’Intergruppo per lo spazio In occasione della firma del, il ceo diè stato anche ospitato alla Camera dei deputati, dove ha incontrato una delegazione dell’Intergruppo parlamentare per lo spazio, coordinato dal parlamentare Niccolò Invidia: “Fin dal ...

Advertising

MarcoMoriniTW : Dalle ore 21.00 di questa sera 35 store italiani apriranno le loro porte per #harryshouse Aperture notturne con ta… - GiovaQuez : Draghi: 'L'Italia si muoverà con i partner europei e gli alleati per ogni possibilità di mediazione, ma sarà l'Ucra… - FerdiGiugliano : “L’Italia ???? è fermamente ancorata nel campo transatlantico e nell’Unione Europea ????. Questa posizione ci permette… - pary1977 : RT @GoffredoB: #ucrainaArmi Per chi si interroga su quel 50% e passa di no:l’Italia è il Paese dell’8 settembre, del tutti fascisti e poi t… - mariano_perini : RT @PaoloBorg: L'Italia ha espulso il capo della missione russa durante la pandemia organizzata da Conte con Putin. Hanno scoperto che pure… -