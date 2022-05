L’Isola raddoppia (ancora) contro la prima serata di Domenica In (Di venerdì 20 maggio 2022) Guendalina Tavassi Ormai va così. Il raddoppio delL’Isola dei Famosi, che doveva terminare settimane fa, prosegue. Il reality di Canale 5 sarà in onda anche venerdì 27 maggio. L’ulteriore allungamento non sembra casuale perchè su Rai1 ci sarà Domenica In Show, appuntamento speciale in prima serata con Mara Venier. L’Isola dunque sfida colei che è stata una preziosa alleata nel successo delle edizioni targate Mediaset avendo ricoperto il ruolo di opinionista nelle tre stagioni più seguite (decima e undicesima con Alfonso Signorini e tredicesima con Daniele Bossari in onda nel 2018). Se a Canale 5 si procede a tentoni, con decisioni step by step e non certo motivate da ascolti clamorosi, in casa Rai non si capisce perchè uno speciale di Domenica In vada in onda di venerdì. Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Guendalina Tavassi Ormai va così. Il raddoppio deldei Famosi, che doveva terminare settimane fa, prosegue. Il reality di Canale 5 sarà in onda anche venerdì 27 maggio. L’ulteriore allungamento non sembra casuale perchè su Rai1 ci saràIn Show, appuntamento speciale incon Mara Venier.dunque sfida colei che è stata una preziosa alleata nel successo delle edizioni targate Mediaset avendo ricoperto il ruolo di opinionista nelle tre stagioni più seguite (decima e undicesima con Alfonso Signorini e tredicesima con Daniele Bossari in onda nel 2018). Se a Canale 5 si procede a tentoni, con decisioni step by step e non certo motivate da ascolti clamorosi, in casa Rai non si capisce perchè uno speciale diIn vada in onda di venerdì.

