“L’Isola dei Famosi” | anticipazioni di venerdì 20 maggio

Diciottesimo appuntamento con "L'Isola dei Famosi": ecco le anticipazioni di venerdì 20 maggio In prima serata su Canale 5, diciottesimo appuntamento con "L'Isola dei Famosi", il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata i naufraghi creeranno due schieramenti: uno a favore e l'altro contro Guendalina Tavassi, una concorrente che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull'Isola: la dispensa di cibo.

