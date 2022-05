L’Isola dei Famosi 16 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 17 | “A nome del popolo italiano!”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ma vi posso dire che quest’isola è pazzesca? Il cast al quale non avrei dato due lire è perfetto,si odiano che se potessero si prenderebbero a coccate in testa e il trio in studio è FA VO LO SO!!!! Vi prego ma Ilary che è caduta dallo sgabello? Io ho visto quel video in loop per ore. E Nicola con le sue battute mi fa volare. Quando Carmen cercava di parlare inglese e lui ha detto che è laureata alla Malgioglio academy, ho sputato un polmone ma meno male ridiamo, è così che devono essere i reality: pieni di risate e leggerezza! Sia messo agli atti che indelitaliano Clemente Russo e tutta la sua convinzione sono stati eliminati! Ebbene sì, dopo mille televoti persi anche per lui come per la moglie è arrivato il momento di tornare dalle bimbe. Playa sgamada rimane senza il sindaco che torna dalla First lady. Laura anche in studio ha fatto la ...