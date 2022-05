L’infanzia di Alcaraz | “quante lampadine ha rotto | teneva immaginarie interviste post-partita”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’Equipe dedica tre pagine a Carlosil protagonista più atteso al Roland Garros che comincerà domenica prossima. È un lungo racconto-intervista con i suoi genitori (il papà ex giocatore e maestro di tennis) che raccontano aneddoti della sua infanzia. A due anni ancora non parlava; era molto brave con le palle. Nella scuola materna, gli educatori spesso ci hanno detto quanto fossero impressionati dalla sua coordinazione, una qualità innata che non può essere spiegata. Per molto tempo ha trascinato sul campo una racchetta più grande di lui. Giocava sempre. “A meno che non fossero sordi, i vicini non potevano ignorare la sua passione”, scherza sua madre. “Il muro del soggiorno abbiamo dovuto ridipingerlo più volte. Elampade mi ha… Ci siamo arrabbiati, un po’, non troppo. Ogni tanto lo ascoltavamo mentre nella sua ...