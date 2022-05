Linea suburbana S12 Melegnano-Milano | la Regione annuncia il ripristino a dicembre ma solo nelle ore di punta

Advertising

IL GIORNO

Sconfitta ammessa dai leader locali dei tories anche nella grande arealondinese di ... e secondo alcuni anche per laseguita in merito alla guerra in Ucraina, ed anche per lo scandalo ...Sconfitta ammessa dai leader locali dei tories anche nella grande arealondinese di ... e secondo alcuni anche per laseguita in merito alla guerra in Ucraina, ed anche per lo scandalo ... Proteste dei viaggiatori della Lodi-Saronno: stipati a bordo, "e c’è ancora il Covid" Lodi - Treno soppresso e il successivo super affollato, proteste dei pendolari. Giusi Messina del Comitato pendolari di San Zenone al Lambro, lavoratrice che viaggia tutti i giorni sul treno della lin ...(FERPRESS) – Savona, 17 MAG – Nuova fase nel rinnovo del parco mezzi di TPL Linea grazie ai finanziamenti ottenuti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile – DPCM del 17 aprile 2019: ...