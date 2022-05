L'ex generale Rossi: "Solo Silvio riusciva a mediare tra Russia e Nato" (Di venerdì 20 maggio 2022) L'ex capo della missione in Afghanistan parla delle sue esperienze con Nato e Commissione Europea e spiega: "Nessuna provocazione, il Cremlino ci è sempre stato ostile" L'ex generale Rossi: "Solo Berlusconi riusciva a mediare tra Russia e Nato" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 20 maggio 2022) L'ex capo della missione in Afghanistan parla delle sue esperienze cone Commissione Europea e spiega: "Nessuna provocazione, il Cremlino ci è sempre stato ostile" L'ex: "Berlusconitra" Segui su affaritaliani.it

Advertising

fra_macri : @ReaAlessandroo @86_longo @cmdotcom Sinceramente no.. Che ha combinato di strabiliante? In generale preferirei un D… - TgrRaiTrentino : Il Soundcheck come prova generale del grande concerto di domani sera, il primo di queste dimensioni del dopo pandem… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONCERTO VASCO ROSSI: « SCIOPERO GENERALE TRASPORTO PUBBLICO, COPERTO L’ARCO TEMPORALE… - Pasqual01350178 : @jo19N26 In Italia conta per tutti , i bilanci con rossi siderali lo dimostrano Poi più ke proprietà sono forti mi… - juriandreevic : @ESceriffa @marco_rossi_70 @valeangelsback Che non ci siano stati né morti né ricoveri fra i suoi conoscenti non du… -