L'Europa dell'Atalanta passa più da Torino-Roma che dalla Fiorentina. Ecco perché (Di venerdì 20 maggio 2022) L'Atalanta è padrona del suo destino, ma per entrare in Europa (League o Conference) ha bisogno che una tra Fiorentina e Roma faccia un passo falso l'ultima giornata: tenendo presente che la Dea è obbligata a vincere. Molti sostengono che dipenda esclusivamente da quello che faranno i viola contro una Juventus che arriva al Franchi L'articolo proviene da Webmagazine24.

