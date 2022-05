L’esercito israeliano non aprirà nessuna inchiesta sull’uccisione della reporter Shireen Abu Akleh. “Nessun sospetto di illecito” (Di venerdì 20 maggio 2022) L’esercito israeliano non aprirà Nessuna inchiesta sull’uccisione della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, avvenuta nel campo profughi di Jenin. La giornalista di Al Jazeera che stava documentando l’incursione delle forze armate di Israele è stata uccisa da un colpo sparatole alla testa. Secondo alcuni testimoni e colleghi parato da un cecchino, verosimilmente israeliano. Versione non suffragata da Israele che ha prospettato l’ipotesi che la giornalista si sia trovata nel mezzo di uno scontro a fuoco rendendo impossibile ricostruire la dinamica dell’incidente. In un secondo momento le forze armate israeliane hanno ammesso la possibilità che il colpo fosse stato sparato da un fucile in loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)nongiornalista palestineseAbu, avvenuta nel campo profughi di Jenin. La giornalista di Al Jazeera che stava documentando l’incursione delle forze armate di Israele è stata uccisa da un colpo sparatole alla testa. Secondo alcuni testimoni e colleghi parato da un cecchino, verosimilmente. Versione non suffragata da Israele che ha prospettato l’ipotesi che la giornalista si sia trovata nel mezzo di uno scontro a fuoco rendendo impossibile ricostruire la dinamica dell’incidente. In un secondo momento le forze armate israeliane hanno ammesso la possibilità che il colpo fosse stato sparato da un fucile in loro ...

