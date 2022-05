Leeds e Burnley minacciano una causa contro Everton e Premier League (Di venerdì 20 maggio 2022) La lotta salvezza in Premier League potrebbe essere agitata da una sfida legale in tribunale. Il Leeds e il Burnley, infatti, che lottano per l’ultimo posto disponibile per rimanere in Premier League hanno minacciato di intentare un’azione legale per danni sostanziali contro la Premier League stessa e l’Everton, alla luce del fatto che il club L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) La lotta salvezza inpotrebbe essere agitata da una sfida legale in tribunale. Ile il, infatti, che lottano per l’ultimo posto disponibile per rimanere inhanno minacciato di intentare un’azione legale per danni sostanzialilastessa e l’, alla luce del fatto che il club L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Leeds e Burnley minacciano una causa contro Everton e Premier League: nel mirino la presunta violazione del FPF ing… - PremierShowIT : ?? Salvezza ?? ?? Il Burnley si salva se vince o se fa lo stesso risultato del Leeds. ?? Il Leeds si salva se vince… - DIRETTADCM : Con questo pareggio attualmente il Burnley sarebbe salvo, con il Leeds in Championship ?????????????? All’ultima giornata… - ak_baxy : RT @marcogarghe: Finisce sotto 0-2. Rimonta fino al 3-2. Si salva. L’#Everton resta ufficialmente in #PremierLeague. Saranno Burnley e Lee… - marcogarghe : Finisce sotto 0-2. Rimonta fino al 3-2. Si salva. L’#Everton resta ufficialmente in #PremierLeague. Saranno Burnle… -