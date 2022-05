L’economia dell’UE dopo la Covid-19, audizione dell’ex ministro Gualtieri (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – Lunedì 23 maggio la Commissione Bilancio svolgerà l’audizione informale di Roberto Gualtieri (foto), già ministro delL’economia e delle finanze, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, “L’economia dell’UE dopo la Covid-19: implicazioni per la governance economica”. L’appuntamento con il sindaco di Roma verrà anche trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14,30. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA – Lunedì 23 maggio la Commissione Bilancio svolgerà l’informale di Roberto(foto), giàdele delle finanze, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, “la-19: implicazioni per la governance economica”. L’appuntamento con il sindaco di Roma verrà anche trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14,30. L'articolo L'Opinionista.

