Le parole che scuotono Forza Italia nel giorno 1 della convention con Berlusconi (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chissà se quando, mano nella mano con Marta Fascina, giù da Cicciotto a Marechiaro, confidando ai cronisti di avere “molti amici napoletani simpatici e spiritosi”, Silvio Berlusconi ha pensato anche a Luigi e Armando Cesaro. Già. Perchè, nel giorno uno della convention di Forza Italia a Napoli, viene spontaneo pensare a loro, all’ex presidente della Provincia e a suo figlio ex capogruppo azzurro in Regione, ascoltando gli interventi del padrone di casa, il coordinatore cittadino Fulvio Martusciello, e del suo collega nel Parlamento Europeo Aldo Patriciello. E’ quest’ultimo che inizia il fuoco di fila prendendosi “per 5 minuti” il microfono dalla mano di Antonio Tajani. Ben presto, finisce per parlare di “invidie” riferendosi, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chissà se quando, mano nella mano con Marta Fascina, giù da Cicciotto a Marechiaro, confidando ai cronisti di avere “molti amici napoletani simpatici e spiritosi”, Silvioha pensato anche a Luigi e Armando Cesaro. Già. Perchè, nelunodia Napoli, viene spontaneo pensare a loro, all’ex presidenteProvincia e a suo figlio ex capogruppo azzurro in Regione, ascoltando gli interventi del padrone di casa, il coordinatore cittadino Fulvio Martusciello, e del suo collega nel Parlamento Europeo Aldo Patriciello. E’ quest’ultimo che inizia il fuoco di fila prendendosi “per 5 minuti” il microfono dalla mano di Antonio Tajani. Ben presto, finisce per parlare di “invidie” riferendosi, ...

