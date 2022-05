Le malattie nei bambini dipendono dal sesso. Dalle infezioni alla scoliosi, ecco la prima guida dei pediatri (Di venerdì 20 maggio 2022) Diversi sin dalla nascita. Nel funzionamento del sistema immunitario, ma anche a livello neuropsichiatrico e comportamentale, con delle specificità che i medici e anche i genitori è importante ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Diversi sin dnascita. Nel funzionamento del sistema immunitario, ma anche a livello neuropsichiatrico e comportamentale, con delle specificità che i medici e anche i genitori è importante ...

GiovaQuez : Nei territori dell'Ucraina 'occupati', in particolare a Mariupol, c'è 'il rischio che si diffondano molte malattie,… - SoniaLaVera : @Palazzo_Chigi Questo lo ha detto ai bambini? Scienziati non schierati hanno studiato quelli possibili: malattie n… - v3rd3acqua : RT @CathVoicesITA: Scienziati non schierati hanno studiato quelli possibili: malattie neurovegetative, epatopatie (tra cui le #epatiti di r… - anna_anybell : RT @ilmessaggeroit: Le malattie nei #bambini dipendono dal sesso: dalle infezioni alla scoliosi, ecco la prima guida dei pediatri https://t… - ilmessaggeroit : Le malattie nei #bambini dipendono dal sesso: dalle infezioni alla scoliosi, ecco la prima guida dei pediatri -