Le Borse rimbalzano Spread sale a 200 punti | rendimento decennale tocca il 3%

(Di venerdì 20 maggio 2022) La Cina riduce i saggi sui prestiti a 5 anni per supportare l’economia, mentre gli investitori monitorano la crisi ucraina tra tentativi di dialogo e il via libera del Senato Usa ad aiuti militari e umanitari per 40 miliardi di dollari

Advertising

infoiteconomia : Le borse europee rimbalzano spinte dalle mosse della Cina. A Milano brilla Nexi - cgregorio52 : RT @analistapercaso: Le borse europee rimbalzano spinte dalle mosse della Cina. A Milano brilla Nexi. - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Le borse europee rimbalzano spinte dalle mosse della Cina. A Milano brilla Nexi - analistapercaso : Le borse europee rimbalzano spinte dalle mosse della Cina. A Milano brilla Nexi. - MilanoFinanza : Le borse europee rimbalzano spinte dalle mosse della Cina. A Milano brilla Nexi -

Si risveglia il Toro dopo una settimana difficile. A dare una mano ai mercati, acciaccati da guerre, malattie e rischio recessione, ci ha pensato la Cina: la banca centrale ha tagliato il tasso di ......monitorano la crisi ucraina tra tentativi di dialogo e il via libera del Senato Usa ad aiuti militari e umanitari per 40 miliardi di dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leeuropee...Fastly ha toccato un rimbalzo del 13% in intraday al Nyse, dopo che il fornitore di servizi cloud di San Francisco ha annunciato il takeover di Glitch, piattaforma per sviluppatori con oltre 1,8 milio ...Borse alla carica dopo una settimana difficile. Corre Nexi, in caduta libera Richemont a Zurigo. Sale il rublo ...