(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – “Serve undel. I cittadini continuano a segnalarmi situazioni incresciose che rendono l’immagine della città impresentabile in vista del”. Così in una nota il presidente della commissione, Dario. “Sempre più spesso alla situazione catastrofica di perenne sudiciume e accatastamento dei sacchetti dei rifiuti nei pressi dei cassonetti delle immondizie si aggiungono gli indumenti disseminati in strada dopo le selezioni selvagge di chi rovista per farne commercio.” “Non può essere questo il biglietto da visita della nostra città. Anche il sistema di raccolta degli indumenti usati- prosegue- non funziona. I cittadini continuano a segnalarmi con irritazione questo scempio cui va posto rimedio intervenendo per ...

Advertising

LavoroLazio_com : Giubileo, Nanni (L. Calenda): 'Su Stazione San Pietro e su stazioni ferroviarie necessari adeguamenti per migliora… -

RomaDailyNews

...diverse criticità su cui intervenire prima dell'appuntamento che vedrà l'afflusso a Roma di un notevole numero di pellegrini.' Così in una nota il Presidente della commissioneDario- .I pendolari da non deludere Pertanto occorrono puntali interventi, da mettere in campo anche a prescindere dalperché, come lo stessoha rilevato, 'con la fine della fase acuta dell'... LC, Nanni: Giubileo, necessario piano straordinario del decoro - RomaDailyNews Così in una nota il Presidente della commissione Giubileo Dario Nanni - "Sempre più spesso alla situazione catastrofica di perenne sudiciume e accatastamento dei sacchetti dei rifiuti nei pressi dei ...“Oggi in Commissione Speciale Giubileo abbiamo preso in esame la situazione della Stazione ferroviaria San Pietro. Una stazione strategica ed uno snodo principale per l’appuntamento Giubilare del 2025 ...