Lazio-Verona, Sarri in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 20 maggio 2022) Sabato 21 maggio, alle ore 20.45, la Lazio ospiterà il Verona all’Olimpico per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022. Maurizio Sarri risponderà alle domande dei giornalisti venerdì 20 maggio a partire dalle ore ………... La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio. SEGUI LA diretta TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Sabato 21 maggio, alle ore 20.45, laospiterà ilall’Olimpico per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022. Mauriziorisponderà alle domande dei giornalisti venerdì 20 maggio a partire dalle ore ………... Lasarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti:Style Radio, 89.3 FM,Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSS. SEGUI LATESTUALE SportFace.

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - TIM_vision : La #SerieAFemminile 2021-2022 è stata una corsa incredibile! ? Un plauso alla @JuventusFCWomen che si laurea Campio… - maxcrespino : RT @Grazian87183708: E poi basta con sta paura del Sassuolo. Se giochiamo come le ultime partite sarà annientato come Verona, Fiorentina, L… - Fantacalcio : Lazio, quanti problemi per Sarri: Immobile e Luis Alberto saltano il Verona? - JuveSondaggi : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi 20/5/1973, 30a giornata. @Juventusfc e @OfficialSSLazio sono a -1 dal @acmilan, che crolla a #Verona 5-3. La Laz… -