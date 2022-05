Lazio-Verona domani in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2021 2022

(Di venerdì 20 maggio 2022) Laospiterà ilnell’incontro valido per l’ultima giornata del campionato di. Il gol di Milinkovic-Savic nel recupero contro la Juventus ha regalato ai biancocelesti la matematica certezza dell’Europa League. Adesso per la squadra di Sarri c’è l’obiettivo di chiudere al meglio di fronte ai propri tifosi. Dall’altra parte c’è la compagine di Tudor, che con 52 punti ha fatto segnare il record di punti della sua storia. La sfida è in programmasera (sabato 21 maggio). Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico. Latelevisiva è affidata a DAZN. Attraverso la stessa emittente i telespettatori potranno usufruire anche di una. SportFace.

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - TIM_vision : La #SerieAFemminile 2021-2022 è stata una corsa incredibile! ? Un plauso alla @JuventusFCWomen che si laurea Campio… - LazionewsEu : #Immobile out con il #Verona? L'assenza sembra ormai certa ?? #sslazio #Lazio #LazioNews #LazionewsEu - CalcioOggi : Lazio, quanti problemi per Sarri: Immobile e Luis Alberto saltano il Verona? - Fantacalcio ® - thewhitefly_ : @AndreCardi #Pronotwitter32 Toro Roma 0/1 Genoa Bologna 2/0 Atalanta Empoli 3/1 Fiorentina juventus 2/2 lazio Vero… -

... ore 20.45: Atalanta - Empoli su DAZN e su Sky Sabato 21 maggio, ore 20.45: Fiorentina - Juventus su DAZN e su Sky Sabato 21 maggio , ore 20.45:su DAZN Domenica 22 maggio, ore 12.30: ......15 con Genoa - Bologna , mentre in serata si giocheranno in contemporanea Fiorentina - Juventus (in diretta su Sky), Atalanta - Empoli (in diretta su Sky) e. Domenica alle 12:30 il ...Infortunio Immobile: la caviglia di Ciro fa ancora male e non potrà giocare né contro il Verona né contro l’Argentina In casa Lazio c’è apprensione per le condizioni e l’infortunio di Ciro Immobile. L ...Dopo il recente infortunio di Immobile, i biancocelesti dovranno a fare a meno anche di Luis Alberto, il quale non ha preso parte agli ultimi allenamenti, e salvo clamorosi colpi di scena salterà la ...