Lazio: un club si muove per Luis Alberto (Di venerdì 20 maggio 2022) In scadenza nel 2025 con la Lazio, il 29enne centrocampista Luis Alberto vuole tornare in Spagna. Piace al Siviglia, ma Lotito chiede 50 milioni... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) In scadenza nel 2025 con la, il 29enne centrocampistavuole tornare in Spagna. Piace al Siviglia, ma Lotito chiede 50 milioni...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lazio: #MarcosAntonio e #Romagnoli vicini. Contatti per #Caputo e #Vecino, nessuna conferma per ora sullo scambio… - sportli26181512 : Lazio: un club si muove per Luis Alberto: In scadenza nel 2025 con la Lazio, il 29enne centrocampista Luis Alberto… - LALAZIOMIA : Lazio: un club si muove per Luis Alberto - sportli26181512 : Ufficiale, l'ex Lazio #Almeyda è il nuovo allenatore dell'#AekAtene: Il tecnico argentino, che in Italia ha giocato… - infoitsport : Lazio, ciclone Lotito: «Disgustato per come viene trattato il club. Siamo all'avanguardia» -