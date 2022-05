L’azienda che ritira l’offerta di lavoro dopo aver scoperto che la candidata è trans (Di venerdì 20 maggio 2022) Per evitare “sorprese dell’ultimo minuto”, ha spiegato subito al telefono che sui documenti che avrebbe dovuto portare per firmare il contratto dopo il colloquio di lavoro il nome sarebbe stato diverso da quello reale: Laura Bisetto, giovane donna di Treviso in transizione (ha iniziato la terapia ormonale a marzo 2021), si è vista per questo motivo rifiutare un’offerta di lavoro ormai formalizzata. “Mi hanno detto che vista la situazione dovevano fare un passaggio in più con la presidente – ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera – e il risultato è stato che due ore dopo mi hanno detto che l’assunzione saltava perché la mia transizione poteva essere un problema”. E non è stata la prima volta, per lei, che qualcuno l’ha discriminata sul lavoro per questo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Per evitare “sorprese dell’ultimo minuto”, ha spiegato subito al telefono che sui documenti che avrebbe dovuto portare per firmare il contrattoil colloquio diil nome sarebbe stato diverso da quello reale: Laura Bisetto, giovane donna di Treviso inizione (ha iniziato la terapia ormonale a marzo 2021), si è vista per questo motivo rifiutare un’offerta diormai formalizzata. “Mi hanno detto che vista la situazione dovevano fare un passaggio in più con la presidente – ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera – e il risultato è stato che due oremi hanno detto che l’assunzione saltava perché la miaizione poteva essere un problema”. E non è stata la prima volta, per lei, che qualcuno l’ha discriminata sulper questo ...

