Lavoro: Mattarella, 'da D'Antona contributo per relazioni industriali e sociali più moderne' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Ventitré anni or sono una banda di killer che si richiamava al terrorismo rosso uccise il professor Massimo D'Antona, eletto a simbolo del movimento dei lavoratori e delle forze democratiche da colpire. La minaccia di questo gruppo, raccolto attorno a un delirante e disumano armamentario ideologico, è stata sventata grazie all'impegno e al sacrificio di uomini dello Stato, sostenuti dalla solidarietà e dall'unità espresse dal popolo italiano nel difendere le conquiste di civiltà scolpite nella nostra Costituzione. Il ricordo di D'Antona mantiene un carattere di permanente attualità e resta incancellabile nel percorso della nostra democrazia". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Avvertiamo la commozione di questo giorno -aggiunge il Capo dello Stato- e la passione civile che lo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Ventitré anni or sono una banda di killer che si richiamava al terrorismo rosso uccise il professor Massimo D', eletto a simbolo del movimento dei lavoratori e delle forze democratiche da colpire. La minaccia di questo gruppo, raccolto attorno a un delirante e disumano armamentario ideologico, è stata sventata grazie all'impegno e al sacrificio di uomini dello Stato, sostenuti dalla solidarietà e dall'unità espresse dal popolo italiano nel difendere le conquiste di civiltà scolpite nella nostra Costituzione. Il ricordo di D'mantiene un carattere di permanente attualità e resta incancellabile nel percorso della nostra democrazia". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. "Avvertiamo la commozione di questo giorno -aggiunge il Capo dello Stato- e la passione civile che lo ...

