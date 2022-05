Lavoro, i dati ministero-Bankitalia: nei primi quattro mesi 260mila nuovi posti. Rispetto al pre Covid raddoppiano quelli precari (Di venerdì 20 maggio 2022) La ripresa del mercato del Lavoro italiano nei primi quattro mesi del 2022 si conferma trainata dai contratti a tempo determinato e dalla ripresa dei servizi, in particolare il turismo che conta per quasi un terzo delle attivazioni nette di nuovi contratti. La nota mensile di ministero, Banca d’Italia e Agenzia nazionale delle politiche attive, basata su comunicazioni obbligatorie e dichiarazioni di immediata disponibilità al Lavoro, permette anche di farsi un’idea della distribuzione territoriale. Dalle tabelle si scopre che il maggiore boom di posti precari, Rispetto al periodo pre Covid, si è registrato in Lombardia e Lazio, dove tra gennaio e aprile le attivazioni nette di contratti a termine sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) La ripresa del mercato delitaliano neidel 2022 si conferma trainata dai contratti a tempo determinato e dalla ripresa dei servizi, in particolare il turismo che conta per quasi un terzo delle attivazioni nette dicontratti. La nota mensile di, Banca d’Italia e Agenzia nazionale delle politiche attive, basata su comunicazioni obbligatorie e dichiarazioni di immediata disponibilità al, permette anche di farsi un’idea della distribuzione territoriale. Dalle tabelle si scopre che il maggiore boom dial periodo pre, si è registrato in Lombardia e Lazio, dove tra gennaio e aprile le attivazioni nette di contratti a termine sono ...

Advertising

confartigianato : ?? Nel 2020, in #Italia, ci sono più di 1 milione di #NEET, #giovani sotto i 35 anni che non studiano e non cercano… - baseitaliaweb : ?? In diretta dalla Sala #Indaco del #SalTo22 Marco #Bentivogli e @gloquenzi presentano #illavorochecisalverà - Il n… - blue02410047 : RT @MinLavoro: ??“Il mercato del #lavoro: dati e analisi”, online il numero di maggio 2022. ? La nota è redatta congiuntamente da Ministero… - elemortellaro : RT @MinLavoro: ??“Il mercato del #lavoro: dati e analisi”, online il numero di maggio 2022. ? La nota è redatta congiuntamente da Ministero… - EngineeringSpa : RT @LiveboxSrl: vDesk consente di accedere in tempo reale alle informazioni e ai dati della postazione di lavoro con qualunque dispositivo.… -